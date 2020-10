Chelsea, pericolo coronavirus: Lampard inserisce in lista l'ex portiere Cech

Può il Technical and Performance Advisor di un club essere inserito nella lista dei 25 giocatori per il campionato? Ebbene sì, è successo in Inghilterra, in modo particolare al Chelsea. La situazione coronavirus preoccupa e non poco i Blues. I calciatori contagiati aumentano ogni giorno in tutto il mondo, per questo Frank Lampard ha deciso di inserire nella sua lista ben 4 portieri. Oltre a Kepa, Caballero e Mendy è stato aggiunto, come soluzione d'emergenza, Peter Cech, ex portiere del Chelsea, che ha detto addio al calcio al termine della stagione 2018/19. Il 38enne, attualmente dirigente del club, potrà quindi essere schierato da Lampard in situazioni di emergenza.

