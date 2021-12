Chelsea, stagione finita per Chilwell: ipotesi ritorno per Emerson Palmieri

La stagione di Ben Chilwell è già terminata. Il terzino sinistro del Chelsea ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e dovrà stare fermo almeno 5/6 mesi. I Blues corrono subito ai ripari e cercano una soluzione dal vicino mercato di gennaio. Il club londinese sta sondando il terreno per Lucas Digne dell'Everton, ma potrebbe anche optare per una soluzione "interna". Come riportato da Goal in Francia, il Chelsea starebbe pensando di richiamare dal prestito al Lione Emerson Palmieri. Il terzino della Nazionale, accostato anche alla Lazio di Sarri, potrebbe dunque tornare a Stamford Bridge e unirsi alla corte di Tuchel per giocarsi le sue carte.