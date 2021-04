Chinaglia, il ricordo di Cucchi: "In campo sempre con furore agonistico..." FOTO

Esattamente il 1 aprile di 9 anni fa, ci lasciava Giorgio Chinaglia: mito, icona, riferimento e leggenda per tutto il mondo biancoceleste. Attraverso un post sul suo profilo Twitter, Riccardo Cucchi ha voluto ricordare così l'ex attaccante della Lazio: "Quel suo sguardo malinconico scompariva e si trasformava in furore agonistico quando scendeva in campo con la sua stupenda maglia biancoceleste. Nove anni senza Giorgio ".

Quel suo sguardo malinconico scompariva e si trasformava in furore agonistico quando scendeva in campo con la sua stupenda maglia biancoceleste. Nove anni senza Giorgio #Chinaglia @OfficialSSLazio #Lazio — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) April 1, 2021

