Chiusura curva e distinti, l'avv. Gentile: "Lazio presa di mira! Lo stesso Lukaku...."

© foto di www.imagephotoagency.it

Gian Michele Gentile, avvocato della Lazio, è intervenuto ai microfoni di RadioSei per commentare la decisione della Corte d'Appello Sportiva di confermare la chiusura dell Curva Nord e dei Distinti Nord Est e Nord Ovest in seguito ai presunti ululati razzisti indirizzati a Lukaku durante il derby con la Roma di Coppa Italia. I biancocelesti sconteranno la pena nel match con il Napoli, ma la decisione ha fatto arrabbiare la societrà. Il legale del club ha commentato la vicenda alla radio e ha spiegato:

“Purtroppo è andata male e ci dispiace tanto perchè eravamo documentatissimi. La situazione è surreale. C’è un momento storico di paura generale nell’affrontare queste situazioni, c’è il timore di non adottare il pugno duro per cui in molti sono terrorizzati di essere accusati di essere troppo deboli rispetto al fenomeno. Ci sono 4 persone e dico 4, collaboratori della Procura Federale, uno vicino a una Curva, uno vicino all’altra e altri 2 vicini alle panchine. Hanno detto tutti di aver sentito 15mila persone fare ululati razzisti contro l’attaccante della Roma Romelu Lukaku".

L'avvocato Gentile prosegue: "Noi abbiamo l’arbitro Orsato, che è un arbitro che aveva interrotto la gara e richiesto di fare l’annuncio all’altoparlante dopo aver ravvisato un raggio laser nei confronti di Dybala, che ha preso tanti provvedimenti disciplinari, che ha fatto fermare la partita per la bottiglietta a Bove, e ha scritto tutto nel dettaglio nel rapporto: ebbene, lui non ha sentito nulla. Abbiamo il quarto uomo, che non ha sentito nulla. Io ero allo stadio e non ho sentito nulla. Ma avevamo una cosa in più: abbiamo una dichiarazione del questore di Roma in cui si dichiara che nessuno e dico nessuno dei poliziotti ha sentito nulla. Lo stesso Lukaku, che è uno che ha sempre, giustamente, fatto notare agli arbitri questo genere di comportamenti, non ha detto assolutamente nulla. La Lazio è sempre stata presa di mira, inutile nasconderci. Sempre un atteggiamento duro, ricordatevi la storia dei tamponi, una aggressione fatta alla Lazio, poi dissolta nel nulla anche in sede penale".

Proprio in seguito a questa decisione, la società ha deciso di mettere a disposizione degli abbonati alcuni posti in Tribuna Tevere e Monte Mario a prezzi calmierati. CLICCA QUI PER IL COMUNICATO