Cieli immensi e immenso amore: auguri Lucio Battisti

5 marzo un giorno importante per la musica italiana. 77 anni fa nasceva a Poggio Bustone vicino Rieti uno dei più grandi interpreti della canzone e di conseguenza della cultura dello stivale. I suoi brani hanno scandito una generazione e continuano ancora oggi a essere una colonna sonora più che attuale in tutte le fasi della vita. Lucio Battisti, cantante eccezionale ma anche tifoso della Lazio. Si proprio quell’aquila a cui è sempre stato legato senza mai ostentarne la passione. Battisti e la Lazio, un connubio indissolubile, un empatia spontanea perché tutto ciò che riguarda re Lucio si sposa alla perfezione con il mondo biancoceleste. Ed è così che a distanza di molti anni uno dei suoi capolavori, ‘I giardini di marzo’, è intonato da uno stadio intero, e ancora trasmette quei brividi che solo le sue note sanno suscitare. Perché lui è eterno e lo scoglio del tempo non può fermare il mare della sua grandezza. Una dedica sottovoce , un sorriso, una canzone. Perché nel silenzio anche un sorriso può far rumore. Auguri Lucio.

