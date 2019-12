CIES, quanti giocatori usati dal 2010 al 2019? La posizione della Lazio

Per avere un equilibrio costante, bisogna poter contare su giocatori che diano sempre garanzie. Durante l'arco della stagione è importante poter far rifiatare i fedelissimi, senza però alterare eccessivamente la fisionomia della squadra. Un interessante studio del CIES, che ha preso in considerazione i 5 campionati maggiori, ha messo in evidenza quanti giocatori i club hanno utilizzato tra il 2010 al 2019. In Serie A detiene il primato il Genoa, con ben 205 calciatori schierati in campo. La Lazio, da questo punto di vista, è una delle compagini che meno ha ruotato gli interpreti: 115 solamente gli uomini scesi sul rettangolo verde in questo arco di anni. Solo il Napoli, con 109, ha fatto meglio. Quintultima la Roma (149), seguita da Inter (139), Milan (133), Udinese (131) e Juventus (121).

