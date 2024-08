Clamoroso Dybala: può lasciare la Roma! L'agente è in trattativa per l'addio

TUTTOmercatoWEB.com

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma in questa sessione di mercato. Il suo agente, Carlos Novel, sta incontrando nella Capitale gli emissari dell'Al Qadsiah, club interessato all'argentino da inizio agosto. La società giallorossa, secondo quanto riportato da SkySport, avrebbe autorizzato il giocatore a trattare. Dybala aveva rifiutato già una ricca offerta da 20 milioni di euro più bonus per rimanere, ma adesso la situazione sarebbe cambiata. Il numero 21 sembrerebbe non essere più al centro del progetto della Roma e per questo starebbe valutando la possibilità di andare via. Dopo l'incontro di questa mattina, le parti si riaggiorneranno. Non è ancora arrivata una decisione definitiva da parte dell'argentino, ma presto ci saranno nuovi contatti.