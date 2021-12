CLASSIFICA - Balzo "europeo" per la Lazio: la situazione in attesa della altre gare

Ritrova i tre punti la Lazio nell'anticipo pomeridiano del venerdì contro il Genoa. Una prestazione nel complesso convincente al netto delle assenze, che permette ai ragazzi di Sarri di ritornare in corsa per le posizioni europee dopo il ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Un balzo, seppur momentaneo, al sesto posto in classifica a quota 28 punti, a pari merito con Juventus e Roma, con la Fiorentina quinta a meno due lunghezze. Il tutto in attesa dello sviluppo delle altre gare della 18° giornata.