CLASSIFICA - Il Milan rallenta e l'Inter ne approfitta, non si muove il Napoli

Si muove la classifica di Serie A al netto delle partite giocate alle 20:45. Il Milan rallenta ancora la propria corsa pareggiando con il Genoa, rimane comunque capolista a quota 28. Ne approfitta però l'Inter, che vincendo di misura con il Napoli raggiunge i 27 punti e si piazza a una sola lunghezza dai rossoneri. Gli uomini di Gattuso, prossimi avversari della Lazio, rimangono così fermi a 23. A quota 23 c'è anche il Sassuolo, che pareggia con la Fiorentina e non riesce a sorpassare la Juventus reduce dal pareggio con l'Atalanta per 1 a 1. Non si muovono di molto Spezia e Bologna, che con un punto raggiungono rispettivamente quota 11 e quota 13. Stesso discorso per Parma e Cagliari, che non si colpiscono mai durante la gara: i ducali passano a 12, i sardi a 13. Domani è in programma l'ultima partita della giornata, tra Roma e Torino. Di seguito la classifica: