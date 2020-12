CLASSIFICA - La Lazio si ferma, il Milan scavalca l'Inter e torna primo - FOTO

Beffa per la Lazio, che perde con il Milan subendo gol proprio nell’ultimo minuto di recupero. Sconfitta che arriva dopo una buonissima prestazione, e che blocca i biancocelesti a quota 21 punti, ottavo posto. Con questa vittoria, invece, i rossoneri rimangono primi in classifica (34 punti) scavalcando nuovamente l’Inter, che nell’anticipo aveva sconfitta per 2 a 1 il Verona piazzandosi a quota 33. L’Atalanta si fa rimontare dal Bologna, il match si chiude con il risultato di 2 a 2: Dea a 22 punti, uno sopra la Lazio. Pareggia anche il Napoli contro un Torino in grande difficoltà, un risultato che consente ai partenopei di allungare a quota 25 punti e mettersi in scia del Sassuolo. Sassuolo che, grazie alla vittoria sulla Sampdoria, si riporta al quarto posto a quota 26. Cade lo Spezia con il Genoa, che allunga a 10 punti terzultimo in classifica. Benevento corsaro a Udine, una vittoria per 2 a 0 che permette a Pippo Inzaghi di salire addirittura a quota 18. Battendo il Cagliari per 3 a 2 la Roma si piazza invece terza in classifica, a 27 punti.