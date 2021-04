CLASSIFICA - La Lazio vince e tiene il passo di Juve e Napoli: Champions alla portata

Nei tre match delle 15 della trentesima giornata vincono Lazio, Juventus e Napoli. I biancocelesti superano il Verona al Bentegodi grazie a un colpo di testa di Milinkovic nel recupero. La Juventus si sbarazza agevolmente del Genoa, spazzato via 3-1 allo Stadium. Per i bianconeri a segno Kulusevski, Morata e McKennie. Per i grifoni Scamacca. Vittoria anche per gli uomini di Gattuso che si impongono 2-0 a Marassi contro la Sampdoria. Decidono il gol di Fabian Ruiz nel primo tempo e Osimhen nella ripresa. Tre punti per tutte e tre le compagini che continuano la loro corsa in zona Champions League. La Lazio non perde il passo di Juventus e Napoli, raggiungendo quota 55 punti in classifica, a -4 dai partenopei con una gara da recuperare contro il Torino