CLASSIFICA - Lazio, altro record di punti: ora il podio è nelle tue mani...

Quota 78 e nuovo record di punti in campionato per la Lazio. La squadra di Inzaghi grazie alla vittoria sul Brescia, la 24° in campionato, si regala la chance all'ultima giornata di assicurarsi il podio in caso di vittoria sul Napoli, sfruttando lo scontro diretto tra Atalanta e Inter. Con un successo al San Paolo, con la vittoria di una delle due, i biancocelesti acciufferebbero il terzo posto a scapito della perdente. Qualora arrivasse un pareggio, contestualmente con un successo sui partenopei, la Lazio volerebbe addirittura in seconda posizione. Resta aperto (almeno temporaneamente) il discorso quinto posto in virtù del successo del Milan che, in attesa della gara della Roma a Torino, spera ancora di giocarsi all'ultima giornata l'occasione di evitare la scomoda fase preliminare di Europa League. Ancor più avvincente la lotta retrocessione al netto della vittoria in rimonta del Lecce, che resta terzultimo ma ad un solo gradino dal Genoa, vittima del pokerissimo subito dal Sassuolo.