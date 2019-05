Classifica marcatori: Quagliarella Re della Serie A, Immobile in top ten

Finisce il campionato e, di conseguenza, anche la scalata verso il trono della classifica marcatori. Senza troppi dubbi, quest'anno il miglior cannoniere della Serie A è stato Fabio Quagliarella: 26 gol per lui (con 9 rigori), diventa per la prima volta in carriera capocannoniere all'età di 36 anni. Solamente Luca Toni (a 38 anni con il Verona) ha raggiunto questo traguardo più in là con gli anni rispetto all'attaccante della Sampdoria. Si sblocca invece Immobile, a secco di gol da oltre un mese e mezzo (era dal 7 aprile con il Sassuolo il suo ultimo gol) e aggancia sul fotofinish il decimo posto della graduatoria con 15 reti, a pari merito con Belotti. All'ultimo turno Zapata supera Piatek e sale in seconda piazza, solo quarto CR7. Di seguito, ecco la top ten della classifica marcatori:

1 - Quagliarella 26

2 - Zapata 23

3 - Piatek 22

4 - Ronaldo 21

5 - Milik 17

6 - Pavoletti 16

7 - Mertens 16

8 - Petagna 16

9 - Caputo 16

10 - Immobile 15

