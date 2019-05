Torino - Lazio, le pagelle dei quotidiani: sorpresa Jordao, la difesa dorme

Si è chiuso con la trasferta di Torino il campionato della Lazio. Il bilancio della stagione può essere considerato positivo grazie alla vittoria in Coppa Italia, ma l'ottavo posto raggiunto in Serie A – seppur con le ultime due partite giocate senza motivazioni – non può lasciare soddisfatta una società che puntava alla Champions League. Con la testa già alle vacanze, e mezza rosa indisponibile, contro i granata la squadra di Inzaghi ha subito un 1-2 micidiale che ha spianato la strada alla vittoria del Toro. Male quindi la difesa, tutta insufficiente (si salva solo Acerbi per la Gazzetta), ma buona invece è stata la risposta dei due giovani più attesi: Bruno Jordao e Luan Capanni. Di seguito, ecco le pagelle dei quotidiani.

Corriere dello Sport: Proto 5,5, Bastos 5, Acerbi 5,5, Radu 4,5 (dall'82' Capanni 6); Romulo 5, Parolo 6, Badelj 5, Jordao 6,5 (dal 58' Durmisi 5,5), Lulic 5; Cataldi 5,5, Immobile 6,5 All. Inzaghi 5,5

Gazzetta dello Sport: Proto 5,5, Bastos 5,5, Acerbi 6, Radu 5 (dall'82' Capanni s.v.); Romulo 5,5, Parolo 6, Badelj 5,5, Jordao 6 (dal 58' Durmisi 5), Lulic 5; Cataldi 6, Immobile 6,5 All. Inzaghi 5,5

