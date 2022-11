Cluj, Camora in ansia: "Ecco che ci aspetta. Mi preoccupano..."

Lazio e Cluj si affronteranno nei playoff di Conference League, il verdetto è arrivato in giornata nel corso dei sorteggi che si sono svolti a Nyon. In merito, ai microfoni di ProSport, si è espresso il capitano della squadra romena: Mario Camora. Queste le sue dichiarazioni: "Niente da fare. Naturalmente volevamo un avversario più accessibile per avere maggiori possibilità di passare il turno. Saranno due partite molto difficili. Ci giocheremo la nostra chance. Sarà dura, ne siamo consapevoli. È la squadra più forte che possiamo affrontare, è una candidata a vincere la Conference League. Le probabilità sono dalla loro parte fino all'inizio della partita, ma noi andremo a giocarci le nostre chance. Non si sa mai cosa può succedere. Li abbiamo già affrontati e sappiamo cosa aspettarci. La Lazio è forte, ma se siamo ben organizzati e preparati fisicamente possiamo battere chiunque”.

PRECEDENTI - Lazio e Cluj si sono affrontate già nel 2019 in Europa League, il difensore ricorda bene quelle sfide e a tal proposito ha affermato: “Ricordo Lazzari, è molto veloce, ma hanno anche Immobile, che allora non giocava, e Luis Alberto. C’è anche Milinkovic e Savic che apprezzo molto”.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Romagnoli, il primo derby non si scorda mai: finalmente dalla parte giusta

Roma - Lazio, Hernanes il Profeta: "Avevo già visto tutto. E negli spogliatoi..."