Conference League, ai playoff sarà Lazio-Cluj: date e orari del confronto

Il sorteggio di Nyon ha espresso il suo verdetto. L'avversaria della Lazio ai play off di Conference League sarà il Cluj. Una doppia sfida europea che si terrà a febbraio. La squadra di Maurizio Sarri, non testa di serie al sorteggio, disputerà la gara d'andata all'Olimpico il 16 febbraio e il fischio d'inizio è in programma alle 21:00. Il ritorno in Romania a una settimana di distanza, il 23 febbraio alle 18:45, allo stadio Constantin Rădulescu.