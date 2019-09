Cluj - Lazio, attenzione ai divieti: cosa non portare allo stadio

Attenzione ad alcuni particolari divieti comunicati per la gara fra il CFR Cluj e la Lazio delle 19.55 ore locali. L'impianto, il Constantinu Radulescu (non la Cluj Arena che è la casa dell'Universitatea ndr), accoglierà i tifosi in un moderno impianto all'inglese da 23.900 posti, ristrutturato nel 2008. I tifosi della Lazio in possesso del biglietto che si recheranno a guardare la partita dovranno far attenzione a cosa portare allo stadio. Fra i materiali che saranno sequestrati figurano infatti strumenti che si è solito vedere all'interno degli impianti italiani. Vietate dunque portare con se, oltre a tutto ciò che in Italia viene già filtrato, anche accendinii, power bank e sigarette elettroniche.