Cluj - Lazio, siparietto per la punizione fra Berisha e Correa: ci pensa Milinkovic

LAZIO - Simpatico siparietto in campo che ha visto coinvolti alcuni giocatori della Lazio. Correa, dopo un fallo subito sulla trequarti, vuole battere il calcio di punizione assegnato dall'arbitro. Berisha gli porta il pallone, ma gli chiede a sua volta di poter calciare pregando l'argentino, che però non intenzionato ad accontentare il compagno cerca di allontanarlo. A far da paciere però, ci pensa Milinkovic, oggi in veste di capitano. Il serbo si prende di forza il pallone allontanando tutti i pretendenti dal punto di battuta.

