Cluj, Petrescu sul sorteggio: “È arrivata la squadra migliore, ma non…”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lazio e Cluj saranno avversarie nei playoff di Conference League. Ieri, al termine del match contro l’FCU Craiova 1948, il tecnico dei romeni è intervenuto ai microfoni dei media locali per commentare la vittoria e nel corso dell’intervista si è espresso anche in merito al sorteggio. Queste le parole di Petrescu: “Abbiamo detto tutti che non volevamo la Lazio, è arrivata la squadra migliore. Saranno favoriti, ma questo non significa che siano qualificati. Non sarà facile per la Lazio, anche noi abbiamo le nostre possibilità, ma fino ad allora, dato che mancano ancora tre mesi, possono succedere molte cose”.

