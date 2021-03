Collovati sostiene Immobile: "Non va messo in discussione"

Immobile ha ritrovato la gioia del gol. Ieri sera l'attaccante della Lazio ha segnato con la maglia della Nazionale italiana durante la partita di qualificazione ai Mondiali del 2022. King Ciro non gonfiava la rete da febbraio e con la maglia azzurra ciò non succedeva da un paio d'anni, ma per Fulvio Collovati questo non è mai stato un problema. A TuttomercatoWeb.com l'ex difensore ha detto: "Immobile che è tornato a segnare? Non era un problema. Ha sempre fatto i suoi gol e un momento di flessione può anche starci ma non va messo in discussione".