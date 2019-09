Colonnese: "Lazio, con l'Inter devi ripartire! Sarà una partita a scacchi..."

Contro l'Inter, domani sera, la Lazio dovrà mettere in campo la massima attenzione e determinazione. Ai microfoni di Radiosei ha parlato dei biancocelesti il doppio ex Francesco Colonnese: “Sarà una gara chiave per capire la forza di entrambi e i rispettivi obiettivi. L'Inter è forte, solida, allenata bene e per me può vincere lo scudetto, non è inferiore alla Juventus perché ha l'arma Conte che vuole dimostrare di essere il numero 1. La Lazio invece perché tra Spal e Cluj si era persa dopo una bella partenza, incluso derby che meritava di vincere. Aveva altre ambizioni ma il secondo tempo di Ferrara aveva tolto sicurezze, ora i biancocelesti devono ripartire anche se non sarà facile. Sarà un match a scacchi, gioco simile con tanti interventi individuali con un vantaggio relativo dei difensori che giocano tre contro due. Una variante sul tema? La Lazio deve far correre i centrali nerazzurri che soffrono un po' gli spazi larghi. La Lazio non deve lasciare nulla sulle palle inattive”.

Pubblicato il 24/09 alle ore 20.41