Colori regioni, il Lazio verso la zona arancione da lunedì?

I giorni di Pasqua e pasquetta saranno certamente blindati in Italia che a prescindere dai colori delle varie regioni diventerà interamente zona rossa. Come da prassi questo venerdì il Ministero della Salute insieme al CTS deciderà quali regioni potrebbero cambiare colore a partire da lunedì 29 marzo. Il Lazio, dopo due settimane di zona rossa, dovrebbe infatti essere promosso in arancione: in questo caso potrebbero quindi aprire anche negozi che non sono di prima necessità e si potrebbe circolare in modo libero all'interno del proprio comune. Bar, ristoranti e pasticcerie rimarrebbero chiusi mentre potrebbero tornare a lavoro estetiste, parrucchieri e barbieri.

