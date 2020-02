Colucci: "Lazio brava a lavare i panni sporchi in famiglia. Ma il Bologna è pericoloso..."

Questa è una di quelle stagioni nelle quali ogni tessera del puzzle si incastra perfettamente al proprio posto. È stata brava la Lazio, prima che sul piano sportivo su quello organizzativo, societario. La pensa così Leonardo Colucci, intervenuto ai microfoni di Radio Centro Suono: “La molla che ha fatto scattare questo anno magico è la coesione tra società, staff tecnico e giocatori. La Lazio è diventata molto abile nel non far uscire eventuali problemi fuori dallo spogliatoio, lavando i panni sporchi in famiglia. Inzaghi è un maestro a tenere il gruppo unito, questo permetterà ai biancocelesti di lottare fino in fondo. La forza della Lazio è la spensieratezza. Se la squadra in futuro riuscisse a isolarsi dalle pressioni, continuando con questa leggerezza, allora potrebbe davvero vincere lo Scudetto. Bisogna anche fare il tifo perché la Juventus vada avanti in Champions League.

SUL MATCH DI SABATO - Da doppio ex, Colucci ha avvisato anche i biancocelesti per il match che andrà in scena sabato all'Olimpico: "Il Bologna ha recuperato tutti i suoi giocatori importanti, la scorsa settimana è stata terribile: Mihajlovic ha dovuto convocare 8 giocatori della Primavera. Quella contro la Lazio sarà una partita aperta a qualunque risultato, il rossoblu hanno la consapevolezza di poter giocare ogni gara a viso aperto, come accaduto sempre all’Olimpico contro la Roma. La classifica garantisce serenità e, avendo anche giocatori di qualità, il Bologna può mettere in difficoltà ogni avversario".

