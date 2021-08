Community Shield al Leicester: il City di Guardiola e Grealish ko

LONDRA - In Inghilterra il Community Shield, il primo trofeo stagionale, va al Leicester che beffa allo scadere il Manchester City di Guardiola e del neo acquisto Grealish, ai Citizens per più di 117 milioni di euro. All'87' l'ingenuità di Aké, che perde palla e stende in area Iheanacho, costa caro, il calcio di rigore viene trasformato dallo stesso attaccante del Leicester. Non c'è più tempo per il City, l'1-0 regala alle Foxes il successo. Per Guardiola è il primo flop.