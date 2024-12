Como, Fabregas e le parole al miele per Inzaghi: "Mi piacerebbe molto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine di Inter - Como, vinta 2 a 0 dai nerazzurri, ai microfoni di Dazn è intervenuto Fabregas per analizzare la gara e la prestazione dei lariani. Durante l'intervista, il tecnico ha palesato tutta la sua ammirazione per il collega Inzaghi affermando: “Se il pullman mi aspetta, mi piacerebbe parlare un po’ con Inzaghi perché mi piace imparare. Sono troppo giovane e ho iniziato a lavorare un anno fa e come allenatore devo crescere tantissimo, per questo quando avevo l’opportunità di parlare o vedere un allenatore così con tanta personalità e stima, mi piace tanto".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE