Como, problema stadio in Serie A: ecco la soluzione per la prossima stagione

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ritorno del Como in Serie A, salvo sorprese, avverrà allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona. Arrivano conferme anche dalle pagine de La Gazzetta dello Sport: conquistata la promozione, il club lariano deve affrontare il tema legato al futuro dello stadio Giuseppe Sinigaglia, che al momento non rispetta i criteri infrastrutturali della FIGC. In particolare, il problema riguarda il numero di posti a sedere. La capienza minima prevista dalle norme federali è di 12.000 posti, ma quella del Sinigaglia ad oggi non va oltre i 7.500 posti, a causa dell'inagibilità del settore dei distinti, limitato a 800 spettatori. Esiste la possibilità di ottenere una deroga annuale, che abbasserebbe la capienza minima a 10.500 posti - comunque superiore - ma solo a condizione di indicare un impianto alternativo e un piano per portare lo stadio alla capienza minima.

La scadenza per presentare l'iscrizione al campionato è il prossimo 4 giugno: dopo aver sondato diverse soluzioni, e aver incassato il dietrofront del comune di Parma sul Tardini, il Como sembra aver ricevuto il sì definitivo della città di Verona. Nel frattempo, il Como è fiducioso di poter riportare il Sinigaglia, che nell'ultima stagione in Serie A aveva una capienza di 13.900, ai numeri minimi previsti dalla FIGC entro l'inizio del campionato. Nel frattempo, però, indicherà appunto il Bentegodi come stadio alternativo. Sul lungo periodo, la ricchissima proprietà dei lombardi - la più danarosa, per distacco, in Serie A grazie ai fratelli Hartono - presenterà a breve il progetto legato al nuovo stadio cittadino, molto più di un rifacimento.