Como, problemi al Sinigaglia: il Comune corre ai ripari

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

"Piccoli" problemi al Sinigaglia che questa sera ospiterà la sfida tra Como e Lazio, il calcio d'inizio è fissato alle 20:45. Nello stadio sono state riscontrate infiltrazioni d'acqua sulla tettoia della tribuna che ospita sia tifosi lariani sia addetti stampa. Il Comune, si legge su Comozero, ha immediatamente provveduto a risolvere la questione approvando l'intervento per sigillare le parti in cui ci sono le perdite d'acqua.

"Durante le partite casalinghe del Calcio Como 1907 sono state riscontrate una serie di infiltrazioni dalla tettoia posta a protezione del settore denominato “tribuna”, il quale ospita oltre ai tifosi, anche gli addetti stampa che per svolgere il loro lavoro necessitano di apparati elettronici”, si legge nella relazione del Comune che per svolgere il lavoro d'urgenza ha interpellato una ditta specializzata in lavorazioni di carpenteria metallica.

