Como, pronto un altro acquisto verso la Lazio: in arrivo un difensore

Non solo Butez e Diao: il Como ha già chiuso per un altro acquisto. Secondo quanto riportato da SkySport, infatti, la squadra di Fabregas presto accoglierà Ivan Fresneda. Il terzino, in arrivo dallo Sporting Lisbona, sarà in Italia domani. La formula dell'affare è quella del prestito con obbligo di riscatto (fissato a 10 milioni di euro) al verificarsi di determinate condizioni. Lo spagnolo inoltre potrebbe già essere a disposizione per la sfida dei lariani contro la Lazio di venerdì sera.