Compagnoni: “Con questo organico, la Lazio non può fare meglio di così”

Fonte: Sky Sport

TUTTOmercatoWEB.com

Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, ha parlato della Lazio e del percorso di Sarri a pochi minuti dal calcio d'inizio del match con il Venezia. Di seguito la sua analisi: "Credevo che l’empatia tra Sarri e la squadra sarebbe arrivata prima. La rosa della Lazio ci dice che è normale che ci voleva più tempo. Il 3-5-2 di Inzaghi è molto diverso dal modo di giocare di Sarri. Hanno trovato la strada giusta. Restano incognite di una squadra non perfetta. Se vince oggi sale al quinto posto che è un traguardo importante anche se la zona Champions è molto lontana.

MERCATO - "Quando una società sceglie un allenatore come Sarri ha per forza un progetto ambizioso. Non parlo di scudetto ma di rientrare tra le prima quattro. È una squadra che però ha bisogno di rinforzi visto che ci sono tanti giocatori in scadenza e diversi ruoli non coperti benissimo. Non so quanto vorrà spendere sul mercato, ma Tare dovrà essere bravo a prendere diverse pedine. Con questo organico, la Lazio non può fare meglio di così. Se riesce a rinforzarsi specialmente in difesa e a trovare alternative le ambizioni potrebbero cambiare".