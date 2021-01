Compleanno Lazio, Reina: "Orgoglio e onore appartenere alla tua storia" - FT

Sono solo pochi mesi che Pepe Reina è entrato a far parte della grande famiglia della Lazio eppure i colori biancocelesti lo hanno già conquistato. Come spesso è accaduto indossare l'aquila sul petto trasmette emozioni che difficilmente si possono cancellare. Questo il messaggio del portiere pubblicato su Instagram in occasione del compleanno della società: "121 ANNI! Un orgoglio e un onore appartenere alla tua storia. Tanti auguri Lazio!".

