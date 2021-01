Compleanno Lazio, scatta il promemoria social: "Quando e dove tutto ciò ha avuto inizio"

9 gennaio 2021. Manca poco alla mezzanotte, quando la Lazio avrà un anno in più, 121 totali. Quest'anno non ci sarà il classico festeggiamento con fuochi d'artificio, cori e bandiere a Piazza della Libertà per ovvie ragioni, ma la società ha deciso comunque di far sentire tutto il popolo unito con un video speciale che verrà pubblicato sui canali social proprio allo scoccare del 121esimo anniversario. Intanto è stato pubblicato il promemoria sui profili ufficiali con la frase "9 gennaio 1900, Piazza della Libertà. Quando e dove tutto ciò ha avuto inizio".

