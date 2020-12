Condò: "Cairo ha trasmesso un messaggio profondamente sbagliato"

Il Torino annaspa in fondo alla classifica, attualmente addirittura in zona retrocessione. Ai microfoni di Sky Sport Paolo Condò ha fortemente criticato l'operato del presidente Urbano Cairo, attribuendogli così la responsabilità della situazione molto difficile: "Cairo crede che le leggi che lo hanno portato in alto a livello economico valgano anche nel mondo del calcio. Invece quello è un mondo completamente diverso, dove i parametri sono differenti. Io ho trovato sbagliata la scelta di Cairo, una volta andato via Petrachi, di promuovere il ds della Primavera, anche se in realtà il messaggio che mandava all'esterno era di trattare e parlare con lui per quanto riguardava i giocatori. Era un messaggio profondamente sbagliato".

