Condò: "Ci sono anche due ex Lazio tra i personaggi più iconici del calcio"

“La storia del calcio in 50 ritratti”. È il nuovo libro di Paolo Condò, noto giornalista sportivo e da tempo uno dei volti di punta di Sky Sport. Nel suo lavoro, il triestino ha raccolto ritratti e racconti di quelli che ritiene essere i 50 personaggi più importanti della storia del calcio, e tra questi c'è anche un po' di Lazio. Ben due ex biancocelesti fanno parte della raccolta, a rivelarlo è lo stesso Condò a Lazio Style Radio 89.3: “Nel mio libro ho inserito due personaggi mitici del passato della Lazio. Uno è Miro Klose, capocannoniere assoluto dei campionati del mondo, che ha raggiunto il record proprio quando ha vinto il Mondiale. Il suo primato è di grandissima importanza. La cosa bella di Klose è che ha conseguito questo record, per cui ha dato tutto, facendo anche innamorare nel frattempo i tifosi biancocelesti. Non è andato a Roma solo per svernare. L'altro invece è Dino Zoff, grande ex allenatore e presidente della Lazio”.

