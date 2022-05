Conference, Cana: “Non posso tifare per la Roma. Tare in città? So che…”

TUTTOmercatoWEB.com

Tirana è stata scelta come città ospitante per la finale della prima edizione di Europa Conference League, che si disputerà questa sera alle 21. Tra le personalità che assisteranno all’evento, anche Lorik Cana in veste di ambasciatore per la finale. L’ex biancoceleste ai microfoni di A2 CNN ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla serata che sarà: “Almeno per 48 ore, siamo la capitale dello sport europeo e mondiale. Di una nuova competizione, però”. Tra le strade della capitale albanese, è stato avvistato anche Igli Tare. Non si sa se il direttore sportivo della Lazio sarà presente sugli spalti per il match ma, a tal proposito, l’ex difensore si è lasciato andare a una battuta: “Vivendo a Roma, ho avuto molte richieste per venire qui. Per la partita, ma anche per conoscere il nostro Paese. Igli (Tare) le ha delle case qui vicino e per quanto ne so ospiterà alcuni tifosi". Infine, considerando il suo passato nella Capitale, alla domanda per chi tiferà ha rivelato: “Tifo, se devo, solo per Marash perché non posso tifare per la Roma".

