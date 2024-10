Conference League, gol spettacolare per un ex Lazio - VIDEO

Fonte: Chiara Scatena - Lalaziosiamonoi

Non solo l'Europa League, giovedì 3 ottobre è andata in scena anche la Conference e ha trovato la gioia del gol anche un ex Lazio. Si tratta di Valon Berisha, centrocampista kosovaro che ha vestito la maglia biancoceleste dal 2018 al 2020. Berisha attualmente gioca nel LASK, squadra austriaca che ieri ha affrontato il Djurgården.

Il match è finito 2-2 e il vantaggio iniziale è stato del LASK proprio con una rete spettacolare del classe 1993: lanciato in profondità sul filo di fuorigioco, riesce a spostarsi sulla sinistra per allontanare il portiere dai pali e, quasi all'altezza del calcio d'angolo, si inventa un gol alla Maradona che finisce in rete.