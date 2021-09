Conference League, la Roma torna in campo dopo la batosta: il programma

Dopo la batosta subita nel derby della Capitale perso contro la Lazio, la Roma torna in campo, stavolta in Conference League. La seconda giornata della terza competizione europea, va in scena questa sera con 16 partite suddivise nelle due fasce orarie delle 18:45 e delle 21. Di seguito tutti i match in programma oggi con i giallorossi che se la vedranno in trasferta contro gli ucraini dello Zorya.

IL PROGRAMMA DELLA CONFERENCE LEAGUE

Gruppo A: Alashkert – HJK Helsinki (18:45), LASK – Maccabi Tel-Aviv (18:45)

Gruppo B: Gent – Anorthosis Famagusta (18:45), Partizan – Flora Tallinn (18:45)

Gruppo C: Zorya Luhansk – Roma (18:45), CSKA-Sofia – Bodø/Glimt (18:45)

Gruppo D: AZ Alkmaar – Jablonec (18:45), CFR Cluj – Randers (18:45)

Gruppo E: Feyenoord – Slavia Praha (21:00), Union Berlin – Maccabi Haifa (21:00)

Gruppo F: PAOK – Slovan Bratislava (21:00), Copenhagen – Lincoln Red Imps (21:00)

Gruppo G: Tottenham – Mura (21:00), Vitesse – Rennes (21:00)

Gruppo H: Basel – Kairat Almaty (21:00), Omonoia – Qarabağ (21:00)