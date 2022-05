Conference League, Roma pronta a sfidare il Feyenoord: ma l'ambasciatore sarà un ex Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Domani sera la Roma scenderà in campo a Tirana per affrontare il Feyenoord nella finale della prima edizione di Conference League. La squadra di Mourinho, arrivata al sesto posto in campionato, tiene particolarmente al trofeo: lo conferma il clima di entusiasmo misto ad ansia che si respira nella Capitale, sponda giallorossa. Curioso come l'ambasciatore della finale, e dunque colui che porterà in campo la coppa che Roma o Feyenoord alzeranno al cielo sarà un ex Lazio. Si tratta di Lorik Cana. L'ex difensore albanese la dovrebbe portare a centrocampo, per poi "passare il testimone" al presidente della Fifa Ceferin, che la darà a sua volta al capitano della squadra vincente.

