Congo, morto l'ambasciatore italiano Attanasio dopo un attentato all'autovettura

Un evento tragico si è consumato in queste ore a Goma, nella Repubblica Democratica del Congo. L'Ambasciatore d'Italia Luca Attanasio ha perso la vita durante un attacco all'autovettura in un convoglio della MONUSCO, la missione dell'ONU per la stabilizzazione del paese. Insieme è deceduto anche un carabiniere, riporta l'ANSA. La matrice dell'attacco non è ancora chiara.