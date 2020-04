Consiglio Europeo, Merkel: "Più fondi dalla Germania per l'Europa. È nel nostro interesse"

Dopo la fine del Consiglio Europeo che ha riconosciuto la creazione di un Recovery Fund necessario e urgente, la cancelliera Angela Merkel ha parlato in conferenza stampa: "Abbiamo deciso di creare un Recovery Fund per la crisi economica post coronavirus. Per la Germania, ovviamente, ciò significa anche che saranno più elevati i contributi per il prossimo bilancio europeo. Questa è una cosa giusta, i paesi dell'Unione sono colpiti in misura diversa dalla crisi e rientra anche nell'interesse tedesco. Coronabond? Non è possibile per centralizzare i debiti".