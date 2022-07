Copenaghen, il ds: “Vavro? Ci sono volute diverse trattative, ma…”

TUTTOmercatoWEB.com

Denis Vavro è ufficialmente un nuovo difensore del Copenaghen. Le trattative iniziate qualche tempo fa non sono state semplici come forse lo stesso slovacco e la dirigenza danese si aspettavano, a tal proposito si è espresso il direttore sportivo Peter Christiansen che ai canali ufficiali del club ha dichiarato: “È un top player e non capita spesso di riuscire a mettere un giocatore in un top club di Serie A, anche se vuole. Ci sono volute molte trattative, ma pensiamo che nel complesso siamo atterrati in una buona posizione". Ha poi aggiunto: “Siamo molto felici di essere stati in grado di riportare Denis a Copenaghen. Tutti conoscono le sue qualità, ed è un difensore con qualità internazionali nel suo gioco di duello, e il suo potere è uno o due gradi sopra la 3F Superliga. Ha anche dimostrato che sia tecnicamente che tatticamente è diventato ancora migliore di quanto non fosse nel suo primo periodo al club. L'acquisizione di Vavro è un altro esempio di come vogliamo fare le cose in FCK in termini di reclutamento di giocatori”.

