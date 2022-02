Coppa d’Africa, vince il Senegal: battuto l’Egitto ai rigori

Il Senegal vince la prima Coppa d'Africa della sua storia. Nella finale di Yaoundé, i Leoni della Teranga battono l'Egitto ai calci di rigore. Dopo 120 minuti di battaglia la gara si decide dal dischetto. Koulibaly non sbaglia il primo tiro dagli undici metri, Manè segna quello decisivo. Salah non lo calcia perché era l'ultimo della lista. Finisce 4-2 per il Senegal, può partite la festa allo stadio e per le strade del Paese.