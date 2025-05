Coppa Italia, dai preliminari agli ottavi: quando entra in scena la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel mese di agosto prenderà il via la Coppa Italia 2025/26 col turno preliminare che vedrà affrontarsi le prime tre squadre promosse in Serie B, la vincitrice dei playoff di Serie C e le seconde classificate dei tre gironi della terza serie. Il gruppo include: Padova, Avellino, Virtus Entella, Vicenza, Ternana, Audace Cerignola, Rimini e Pescara.

Le quattro squadre che supereranno il turno accederanno ai trentaduesimi dove troveranno altre 18 formazioni pronte a sfidarle, a questo punto della competizione entreranno in gioco le squadre di Serie B e i club di A che si sono piazzati, nella stagione che si è da poco conclusa, tra i 9° e il 17° posto: Milan, Genoa, Como, Torino, Udinese, Verona, Cagliari, Parma e Lecce. E si aggiungono anche le tre retrocesse: Empoli, Venezia e Monza. Agli ottavi di finale poi, arriverà il momento delle prime otto classificate della Serie A: Napoli, Inter, Atalanta, Roma, Juventus, Bologna, Lazio e Fiorentina.

