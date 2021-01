Coppa Italia, Gasperini e la sua ossessione per la Lazio: "La finale di due anni fa..."

La zuccata di Milinkovic, la rete in contropiede di Correa e Lulic che alza al cielo la settima Coppa Italia della storia biancoceleste. Ogni tifoso della Lazio ha ben scolpite queste immagini nella mente e ancora oggi, a distanza di due anni, ripensa con gioia a quella sfida con l'Atalanta. Diverse le sensazioni per Gian Piero Gasperini che non ha ancora digerito quella partita. Da allora in poi il tecnico non ha perso occasione per parlare della mancata espulsione di Bastos e del rigore non concesso per il fallo di mano dell'angolano. Un disco rotto e una sorta di ossessione nei confronti dei capitolini che anche in serata, dopo il successo sul Cagliari, porta il tecnico a parlare ancora di quella sfida. Ai microfoni di Raisport, Gasperini ha detto: "È presto, siamo ai quarti di finale. Questa è una competizione che si gioca in pochissime partite e pochissimo tempo. Dovessimo andare avanti le due semifinali sono a febbraio. Vediamo come ci si arriva, noi ci teniamo. Cercheremo di fare il massimo perché quella Coppa Italia c'è rimasta indigesta per come è finita la finale". Lazio e Atalamta potrebbero trovarsi di nuovo faccia a faccia nei quarti della competizione, ma per le aquile prima c'è da superare l'ostacolo Parma.