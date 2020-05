Coppa Italia, Inter provocatoria: a Napoli in campo con la Primavera?

La ripresa del campionato è ormai cosa certa. Ma neanche il tempo di metabolizzarlo, che già prendono piede le polemiche sulla questione di far disputare prima la Coppa Italia. Le squadre coinvolte (Napoli escluso) non ci stanno. Tra queste l'Inter di Antonio Conte che, come riporta la rassegna di Radiosei, ha definito 'sconcertante' la decisione di far partire la Coppa il 13 giugno e di concluderla pochi giorni dopo. Sarebbe già pronta addirittura la provocazione dei nerazzurri, pronti a scendere in campo a Napoli, nella semifinale di ritorno, con la formazione Primavera.

