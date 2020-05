Calciomercato, dalla Spagna: "Il Barcellona vuole Luiz Felipe, Messi non approva"

Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, continua a seguire Luiz Felipe, nonostante il 'no' di Leo Messi. A 23 anni, con ampi margini di miglioramento, il brasiliano della Lazio, protagonista di una continua crescita, ha catalizzato su di sè le attenzioni dei blaugrana ma, riporta Don Balon, non quelle della 'Pulce', che non lo considererebbe un innesto utile alla causa del club spagnolo. L'attaccante sarebbe convinto, poi, della presenza di numerose alternative più interessanti in circolazione. E soprattutto, a un prezzo più economico, dal momento che i biancocelesti chiedono per il difensore 40 milioni di euro.

Coppa Italia, semifinali e finale in cinque giorni: la rabbia di Juve, Milan e Inter

Causio: "Scudetto? Vincerà la Juve. Lazio fai attenzione all'Inter..."

TORNA ALLA HOMEPAGE