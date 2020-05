Causio: "Scudetto? Vincerà la Juve. Lazio fai attenzione all'Inter..."

«Sarà un campionato anomalo, falsato, anche se alla fine lo vincerà la Juve». Franco Causio parla così a La Nazione commentando la ripresa della Serie A prevista per il prossimo 20 giugno. Bianconeri avanti a tutti secondo l'ex calciatore che aggiunge: «Credo che alla fine vincerà la Juve. È la più forte e la più completa come organico. La Lazio è stata interrotta sul più bello e non so se potrà riprendere la sua corsa con la stessa efficacia. Inter? Se batte la Samp nel recupero, sale a -6 dalla Juve. Credo che Conte fara' la corsa sulla Lazio per agganciare almeno il secondo posto». Piemontesi secondo lui favoriti dallo slittamento della Champions ad agosto, con Sarri che poytrà concentrarsi solo sul campionato. In chiusura, Causio parla anche dei suoi sogni di mercato per la Juve che sono legati ancora alla Lazio: «Me la immagino con un centrocampo fantastico: Bentancurt accanto ai due assi della Lazio di oggi: Milinkovic Savic e Luis Alberto. Roba da lustrarsi gli occhi». Almeno per il momento poytrà ammirarli e commentarli solo in tv con l'aquila sul petto. La palla passa ai biancocelesti che dovranno smentire Causio e continuare a dare filo da torcere alla Vecchia Signora e provare, perché no, il colpaccio.