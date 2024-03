Coppa Italia | Juve - Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La seconda di tre partite contro la Juventus in meno di un mese. Dopo il match di campionato all'Olimpico, la Lazio si sposterà all'Allianz Stadium di Torino per affrontare la semifinale d'andata di Coppa Italia contro i bianconeri di Massimiliano Allegri. Sarà ancora una volta Igor Tudor contro il suo grande passato da calciatore. La gara, in programma per martedì 2 aprile alle 21, sarà visibile in televisione in esclusiva su Canale 5. In più sarà anche trasmessa in diretta streaming su Infinity.