Coppa Italia, Juventus o Monza? Ecco l’avversaria della Lazio ai quarti

Torna a vincere la Juventus che, dopo la manica subita dal Napoli in campionato, batte il Monza e passa il turno in Coppa Italia. Allo Stadium finisce 2-1. Kean e Chiesa per i padroni di casa, Valoti per il momentaneo pareggio. I bianconeri esultano e ai quarti di finale affronteranno la Lazio che poche ore fa ha superato il Bologna. Il match verrà disputato il 2 febbraio all'Allianz Stadium.