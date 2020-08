Coppa Italia, la finale cambia location: ecco dove si giocherà

Quante novità per la stagione che si sta apprestando ad iniziare: la finestra del calciomercato estivo più corta, l'inizio del campionato il 19 settembre e, ultimo solo per ordine di tempo, il possibile cambio di location per la finale di Coppa Italia. Dopo 13 anni la finale, in programma il 19 maggio 2021, potrebbe non essere disputata all'Olimpico di Roma.

CAMBIO LOCATION - Come viene riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, la UEFA vorrebbe a disposizione l'impianto della capitale dal 18 maggio per poterlo allestire in vista della gara inaugurale dell'Europeo il prossimo 11 giugno (Turchia - Italia, ndr). Quindi dove si giocherà l'atto finale della competizione? Con molta probabilità a San Siro. Nell'ipotesi in cui il campionato dovesse finire il 23 maggio, Lazio e Roma giocheranno l'ultima giornata fuori casa (come avvenuto nell'ultima stagione).