Coppa Italia, la Lazio può tornare ad alzare il trofeo? Ecco cosa ne pensano i bookmakers

Con all'orizzonte la sfida al Sassuolo di domani, in cui la squadra di Inzaghi è favorita nel pronostico su quella di De Zerbi con quota a 1.70 (pronostici Serie A oggi), battendo giovedì sera all’ultimo respiro il Parma, per il decimo anno consecutivo, la Lazio si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia.

I biancocelesti, eliminati l’anno scorso proprio nei quarti di finali dal Napoli (poi vincitore del trofeo) hanno vinto 2 di queste 9 precedenti edizioni, ma non godono dei favori dei pronostici per i bookmakers anche in virtù del sorteggio iniziale che le ha visto assegnare il numero più alto tra le teste di serie: ciò infatti significa avere l’arduo compito di dover affrontare in gara unica l’Atalanta sul campo di Bergamo e poi, comunque, di avere un eventuale semifinale che se fosse con il Napoli avrebbe programmata la partita di ritorno allo Stadio Maradona.

Escludendo dunque le due squadre sorpresa di questi quarti di finale (lo Spezia quotato mediamente intorno a 75 e la Spal quotata finanche a 100), la squadra con la quota più alta per la vittoria finale tra le sei big è proprio la Lazio (quotata intorno a 8,50).

Favorita d’obbligo è la Juventus (quota 3), non solo per forza e blasone, ma anche per avere il vantaggio di avere il quarto di finale in casa contro l’unica squadra di Serie B superstite (la Spal).

Per il ruolo di seconda favorita sarà decisivo, certamente, il derby di Milano in programma nei quarti. Attualmente essendo l’Inter vista come favorita per il passaggio del turno nella stracittadina milanese, le quote per la vittoria della Coppa sono più basse per i nerazzurri (5) che per i rossoneri (7).

In attesa di conoscere quale squadra milanese approderà in semifinale, il ruolo di seconda favorita nelle quote è attualmente occupato dal Napoli (quotato 4,5) che ha visto cadere dalla sua parte di tabellone la Roma, evitandosi così la programmata trasferta all’Olimpico nei quarti di finale e dovendo invece affrontare in casa lo Spezia, che, a dispetto di quanto accaduto in campionato, è certamente una partita sulla carta molto più agevole per approdare in semifinale.

Semifinale nella quale, peraltro, non troverebbe di fronte nessuna delle tre principali favorite (una tra Inter, Milan o Juve) ma la vincente della sfida fra l’Atalanta (quotata 6,5) e la Lazio.

Nonostante dunque la favorevole tradizione che ha dimostrato il particolare feeling che ha la formazione biancoceleste con questa competizione, almeno negli ultimi anni, la Lazio è, secondo i bookmakers, la meno favorite tra le big per alzare il trofeo.